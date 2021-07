Białystok. Uniwersytecki Szpital Kliniczny wznawia odwiedziny pacjentów. Na jakich zasadach?

Od 29 czerwca Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przywrócił odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w poszczególnych klinkach. Decyzja ma związek ze spadkiem ilości zakażeń SARS-CoV-2 na terenie kraju.

Prawo do odwiedzin przysługuje osobom, które mają potwierdzone pełne zaszczepienie szczepionką przeciwko COVID-19 (co najmniej 2 tygodnie od dnia przyjęcia pełnego szczepienia – do weryfikacji może posłużyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP) (pacjeni.gov.pl) zakładka „Profilaktyka”/Szczepienia” lub wygenerowane Poświadczenie przyjęcia szczepionki na COVID-19 z IKP zakładka „Profilaktyka”/„Szczepienia Poświadczenie).

Osoba odwiedzająca, przed wejściem do pacjenta, musi uzyskać zgodę personelu medycznego, legitymując się zaświadczeniem, o którym mowa powyżej.

Jakie inne zasady obowiązują odwiedzających pacjentów w USK? Oto niektóre z nich: