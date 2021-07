Białystok. UMB krytykuje poglądy prof. Rutkowskiego i dr Sienkiewicz. "Pozostają w rażącej sprzeczności ze standardami uczelni"

Niedawno pisaliśmy o oburzeniu środowiska części lekarzy, którzy zarzucają rządowi, że niedostatecznie walczy z teoriami kwestionującymi zasadność szczepień i ich bezpieczeństwo. Owe teorie zyskują popularność w dużej mierze dzięki uwiarygodnieniu ich przez ludzi nauki. Jednymi z czołowych eksperckich guru ruchów antyszczepionkowych są prof. Ryszard Rutkowski oraz dr Dorota Sienkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, choć sama pani doktor podkreśla, że nie jest przeciwna szczepieniom.

- Kilkakrotnie brałam udział w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds Bezpieczeństwa Szczepień, gdzie starałam się zwrócić uwagę na pewne aspekty związane ze szczepieniami - na podstawie światowych publikacji naukowych w recenzowanych periodykach medycznych. Nie jestem przeciwnikiem szczepień, zabiegam natomiast o to, by były one bezpieczne dla rozwijającego się organizmu dziecka. Zarówno z uczelnią UMB jak i samorządem lekarskim wyjaśniłam te sprawy - zapewnia dr Sienkiewicz.