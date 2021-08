Białystok. Uczelnie chciałyby wrócić do nauki stacjonarnej. Wszystko jednak zależy od sytuacji epidemicznej Adam Kupryjaniuk

- Bardzo ważne jest dla nas także bezpieczeństwo studentów i pracowników, dlatego nie wykluczamy, że w uzasadnionych przypadkach (np. w dużych grupach wykładowych) możliwe będzie realizowanie zajęć w formie hybrydowej lub zdalnej - mówi Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu w Białymstoku.

Do rozpoczęcia nowego roku akademickiego pozostały niecałe dwa miesiące. Białostockie uczelnie chciałyby wrócić do nauki stacjonarnej. Jednak nie w każdym przypadku będzie to możliwe. - Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej i obowiązujących przepisów. Niemniej jednak władze rektorskie Uniwersytetu w Białymstoku stoją na stanowisku, że w roku akademickim 2021/2022 kształcenie powinno być realizowane głównie w formie stacjonarnej, w murach wydziałów i instytutów - mówi Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu w Białymstoku.