Białystok uczcił 101. rocznicę bitwy o miasto. Były pokazy sprzętu wojskowego, wystawa i grochówka (ZDJĘCIA)

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie było rekonstrukcji bitwy ze względu pandemię koronawirusa. Zamiast tego zaplanowano szereg innych wydarzeń.

Rocznicę bitwy o Białystok uczciły władze miasta, składając kwiaty w miejscach pamięci, m.in. pod pomnikiem upamiętniającym ofiary bolszewickiej zbrodni przy ul. gen. S. Maczka oraz pod pomnikiem pamięci żołnierzy poległych w obronie Białegostoku przy ul. Zwycięstwa. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele białostockiego oddziału IPN także odwiedzili miejsca pamięci o wojnie polsko-bolszewickiej i złożył kwiaty pod pomnikami. Nie wzięli jednak udziału w głównych uroczystościach organizowanych przez białostocki magistrat.

Główne uroczystości miały miejsce w centrum miasta, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki.

- 22 sierpnia to jedna z najważniejszych dat w historii naszego miasta. 101 lat temu, w wyniku szeregu potyczek, które miały miejsce na terenie naszego miasta, udało się pokonać resztki armii bolszewickiej - mówił podczas uroczystości Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku. - Bitwa Białostocka miała wpływ na to, co działo się w Europie i na świecie. Polacy powstrzymali pochód ideologii komunistycznej. Udało się obronić świat przed czerwoną zarazą.