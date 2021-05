Białystok. Tydzień po pogrzebie ks. Zygmunta Lewickiego, żołnierza AK, na jego grobie nadal nie ma płyty. Leży na sąsiedniej mogile

To nie mieści się w głowie, by w ten sposób tak potraktować zasłużoną dla białostockiego Kościoła postać - mówi para białostoczan. W niedzielę [2.05.2021] odwiedzili grób ks. Zygmunta Lewickiego na cmentarzu farnym w Białymstoku.

- Tego dnia wypadały imieniny ks. Zygmunta. Dlatego przyszliśmy na jego grób zapalić znicze, ale nie spodziewaliśmy, że zostaniemy go w takim stanie jak tuż po pogrzebie - mówią.

Płyta, zamiast zakrywać grób księdza, leży na sąsiednim. Tam też stoi wieniec pozostawiony podczas uroczystości pogrzebowych duchownego 26 kwietnia 2021 roku. Gdzieś obok walała się metalowa tabliczka z danymi kapłana, i pełno piachu dokoła .

- Wygląda to tak, jakby poniedziałkowy pochówek nie został dokończony i nie było komu to zrobić. To, co mogliśmy, to uprzątnęliśmy, ale płyty nie podniesiemy. A przecież padać jeszcze będzie przez kilka dni. Woda może zalewać grób - dodają białostoczanie.