Białystok. Trzy miesiące aresztu dla 39-latka podejrzanego o włamanie do mieszkania na ul. Bema. Zniknęła spora suma pieniędzy

Policja apeluje, aby nie przechowywać wartościowych przedmiotów i gotówki w domu, a w razie dłuższego wyjazdu przekazać je zaufanej osobie.

- Warto też ustalić zasady sąsiedzkiej czujności. Najwięcej kradzieży z włamaniem na naszym terenie ma miejsce w ciągu dnia. Jeśli widzimy, że ktoś "majstruje" przy drzwiach sąsiada, powinien zadzwonić na numer alarmowy 112 i zapamiętać jak najwięcej szczegółów, jak choćby godzinę zdarzenia, czy rysopis podejrzanych osób, które pomogą policjantom ustalić sprawców - podkreśla aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka z białostockiej komendy miejskiej.

W ustaleniu tożsamości sprawców kwietniowego włamania na osiedlu Bema, tym razem pomogły kryminalnym nagrania z monitoringu. Do zdarzenia doszło w biały dzień. Złodzieje pod nieobecność mieszkańców włamali się do mieszkania. Ze szkatułki zabrali pieniądze w polskiej i obcej walucie. Wartość strat oszacowana przez właściciela to ponad 20 tysięcy złotych.