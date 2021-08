Białystok. Trzecia rocznica śmierci Jarosława Dziemiana. Białostockiego przedsiębiorcę żegnały tłumy [ZDJĘCIA]

Oprócz rodziny, na pogrzebie byli przyjaciele, wśród nich przedsiębiorcy, samorządowcy, sportowcy, artyści i dziennikarze, nie tylko białostoccy.

Jarosław Dziemian nie żyje. Znany biznesmen i twórca Radia Jard zmarł po długiej chorobie. Pogrzeb w sobotę

- Straciłem przyjaciela. A przyjaciół mam niewielu. Ty przekazywałeś innym ludziom, co mamy do powiedzenia my, artyści. Wierzyłeś, dawałeś nadzieję. I zawsze byłeś, kiedy cię potrzebowałem - mówił m.in. Michał Wiśniewski, piosenkarz, lider grupy Ich Troje.