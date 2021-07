Białystok. Trzech fałszywych policjantów stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

Przestępcy nie próżnują. Tylko w tym tygodniu podejrzane telefony od osób podających się za krewnych w tarapatach, pilnie potrzebujących pieniędzy, odebrali mieszkańcy Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Kolna i Suwałk. Niestety na kilka prób wyłudzenia, jedna okazała się skuteczna.

Czytaj też: Podlaskie. Oszustwa metodą "na wnuczka". Kolejny członek gangu oskarżony przez białostocką prokuraturę

W czwartek 29 lipca przed południem, do 64-letniej mieszkanki powiatu suwalskiego zadzwoniła rzekoma synowa i zapłakana powiedziała, że spowodowała śmiertelny wypadek. Dla uwiarygodnienia tej historii, słuchawkę przekazała kobiecie, podającej się za policjantkę. Ta potwierdziła zmyśloną historię o wypadku i dodała, że synowa nie pójdzie do więzienia, jeżeli kobieta wpłaci 185 tys. zł. Kiedy okazało się, że pokrzywdzona nie ma takich pieniędzy, oszustka wypytywała o kwotę oszczędności i biżuterię. W rezultacie 64-latka przyznała się, że ma "tylko" 55 tys. zł. Wówczas oszustka poleciła jej spakować pieniądze do pudełka i przekazać "kurierowi", który zaraz miał pojawić się w jej domu. Niestety seniorka uwierzyła w całą historię.