Białystok: tłoki w autobusach BKM. Obostrzenia sanitarne to fikcja?

Wakacje dobiegły końca, młodzież wróciła do szkół, a dorośli do pracy. Efekt jest co roku podobny: zatłoczone autobusy komunikacji miejskiej w godzinach szczytu. Jednak w dobie pandemii ścisk i brak komfortu podróży wydają się być drugorzędnymi problemami. Czy utrzymanie zasad reżimu sanitarnego staje się fikcją i czy ktoś to kontroluje?

Tradycyjnie najgorzej jest w godzinach porannych, około 7.00-8.00 - kiedy uczniowie jadą do szkół, a dorośli do pracy – oraz popołudniowych, w okolicach godzin 16.00-17.00, kiedy wszyscy wracają do domów. Zobacz galerię (6 zdjęć) Nie wszystkie linie są oblężone w równym stopniu. Te, które kursują często, co kilka, kilkanaście minut są w miarę bezpieczne. Najgorzej jest w przypadku autobusów kursujących do podbiałostockich miejscowości. Jeżdżą rzadziej, co w oczywisty sposób powoduje silniejsze zatłoczenie. Autobusy BKM tego lata bez klimatyzacji. W centrum miasta nie będzie też kurtyn wodnych. Winny jest koronawirus A co się dzieje w przepełnionych autobusach? Bywa różnie. Zdarza się, że oznakowane miejsca, na których nie wolno siadać ze względu na dystans społeczny, są zajmowane. Zdarza się też, że podróżni respektują zakaz i wtedy największy tłok tworzy się w miejscach stojących. Dystans 20 cm od współpasażera zdaje się być wtedy luksusem. Nie wszyscy też noszą maseczki. Niektórzy starają się zwracać uwagę takim „zapominalskim” pasażerom, ale wielu tego nie robi, w obawie przed słownym atakiem. Efekt jest taki, że w niektórych zatłoczonych autobusach podróżuje dużo większa ilość pasażerów niż powinna, w kontakcie prawie że intymnym, z nie zawsze osłonionymi ustami i nosem. Czy Białostocka Komunikacja Miejska dostrzega problem? Jak przyznaje Eliza Bilewicz-Roszkowska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w godzinach szczytu do obsługi linii komunikacyjnych rozdysponowany został cały tabor autobusowy Białostockiej Komunikacji Miejskiej: - Miasto monitoruje i analizuje natężenie obłożenia w pojazdach na bieżąco, aby dostosować kursy autobusów do potrzeb. Pasażerowie są informowani o ograniczeniach liczby przewożonych pasażerów, wynikających z obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów. Na drzwiach każdego autobusu znajdują się informacje o limicie miejsc w autobusie oraz przypomnienie o obowiązku zakrywania ust i nosa w pojazdach transportu zbiorowego. Koronawirus. Dezynfekujesz ręce. A wiesz, czym jeździsz? Sprawdziliśmy ogólnodostępne środki transportu w Białymstoku Co jednak, jeśli pasażerowie nie stosują się do tych ograniczeń? - Kierowcy nie mają prawa wypraszać pasażerów – podkreśla Eliza Bilewicz-Roszkowska. Jednak straż miejska kontroluje autobusy i sprawdza, czy pasażerowie dostosowują się do obostrzeń. Zwłaszcza teraz, gdy uczniowie wrócili do szkół, straż prowadzi wzmożone kontrole.

