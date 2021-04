Białystok. Taksówkarze RP: Chcemy postoju przy sądzie rejonowym. Dyrektor sądu: nie ma potrzeby

Czytaj również: Taksówkarze chcą jeździć w Białymstoku po wszystkich buspasach. Liczą na wyborczy cud

Jak dowiedzieliśmy się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, na terenie wokół sądu nadal nie jest planowane utworzenie postoju taksówek.

- Ta sprawa ma bogatą korespondencję. Ten pan, kilka lat temu, pisał do dyrektor sądu i do innych instytucji, w tym do Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpowiedź zawsze była taka, że nie ma zgody na utworzenie postoju taksówek na terenie parkingu przy sądzie. I, z tego co wiem, nic się nie zmieniło - tłumaczy kierownik działu gospodarczego SR w Białymstoku.