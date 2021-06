Białystok. Sztuka jedzenia. Wernisaż wystawy "... daj nam dzisiaj" w Galerii Arsenał

Wystawa jest bardzo zróżnicowana. Znajdują się na niej: rysunki, obrazy, instalacje, materiały wideo i unikalne rzeźby. Autorami prac są: Adelina Cimochowicz, Oskar Dawicki, Alberto De Braud, Wojtek Doroszuk, Andrii Dostliev, Lia Dostlieva, Elżbieta Jabłońska, Karolina Konopka, Tomasz Kręcicki, Anna Królikiewicz, Paweł Matyszewski, Sergey Shabohin, Małgorzata Niedzielko, Dorota Podlaska, Ala Savashevich. Dużą część z twórców pojawiło się na wernisażu. Kuratorką wystawy jest Ewa Chacianowska.

- Bardzo mi miło, że wreszcie możemy spojrzeć sobie w twarz bez maseczki. Mam nadzieję, że dzięki tej wystawie powróci do nas ten stół codzienny. Pandemia nam go zabrała. My przy stole załatwialiśmy mnóstwo spraw, jedliśmy, żyliśmy, pisaliśmy wiersze, odrabialiśmy lekcje, kłóciliśmy się, całowaliśmy się. Mam nadzieję, że tą wystawą poniekąd zamkniemy ten niedobry okres pandemii. Zapraszam was serdecznie - mówiła wczoraj przed Galerią Arsenał.