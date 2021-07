Białystok. Szpital wojewódzki przeprowadził ponad 200 operacji robotem da Vinci. Jak wygląda zabieg? (ZDJĘCIA)

W 2018 roku jedyny jak do tej pory na Podlasiu robot da Vinci trafił do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Na pierwszą operację z wykorzystaniem sprzętu trzeba było jednak poczekać do 2019 r. Jak mówi dr Marcin Januszkiewicz, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, początkowo trwał montaż robota oraz szkolenia personelu. Pierwsza operacja odbyła się 1 lutego 2019 r. Była to radykalna prostatektomia - zabieg urologiczny u mężczyzny chorego na raka stercza.

