Białystok. Szkoła dla dziadków i babć rusza we wrześniu. Trwają zapisy (ZDJĘCIA)

Szkołę SuperBabć i SuperDziadków od lat prowadzi Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. Białostocki oddział zaprasza seniorów do kolejnej edycji projektu. Szkoła rusza we wrześniu, jednak już teraz można zgłaszać swoją chęć udziału. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, posiadających wnuki i chcących doskonalić się w swojej roli.

Będąc w grupie można wiele zrobić na rzecz dzieci - tworzyć okazje do wspólnej zabawy, organizować wycieczki, zainteresować młodych literaturą poprzez opowiadania. Można także lepiej zadbać o swoje zdrowie i sprawność, by dłużej być samodzielnym i pomocnym dla innych. W szkole seniorzy uczą się atrakcyjnych zabaw dla dzieci, ale też uprawiają sport, biorą udział w warsztatach i wykładach np. o zdrowym odżywianiu.