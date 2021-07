Białystok. Szef podlaskiej Solidarności prosi rząd o pomoc dla pracowników upadłego Bielmleku. Bo nie dostali wypłat

W swoim piśmie, Józef Mozolewski podkreśla, że docenia decyzję o przyznaniu pomocy dla rolników-dostawców mleka do Bielmleku. - Decyzja o dopłacie do udziałów członkowskich oraz o wypłacie rolnikom rekompensaty za sprzedane mleko z całą pewnością przyczyni się do rozwiązania problemu oraz załagodzenia występujących w naszym regionie napięć społecznych będących następstwem upadłości zakładu - stwierdza przewodniczący Mozolewski.

Zwraca jednak uwagę, że w związku z upadłością Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek do uregulowania została jeszcze jedna kwestia - "wciąż niezaspokojone roszczenia pracowników spółdzielni z tytułu ich wynagrodzeń o pracę".