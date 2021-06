Białystok. Szef gabinetu marszałka prawomocnie uniewinniony w związku z przebiegiem Pikniku Rodzinnego

Obwiniony to Robert Jabłoński, pełniący obecnie obowiązki szefa gabinetu marszałka, a w dacie zarzutu - zastępca szefa gabinetu.

Piknik Rodzinny z 20 lipca 2019 roku miał być alternatywą dla ideologii LGBT i marszu równości odbywającego się w Białymstoku tego samego dnia. Była to inicjatywa marszałka Artura Kosickiego. Piknik poprzedzał przechód ulicą Lipową do Bazyliki Mniejszej pw. św. Rocha na dzieciniec Pałacu Branickich.

Zdaniem straży miejskiej, doszło wówczas do nieprawidłowości, za co odpowiedzialnością obarczył m.in. Roberta Jabłońskiego. Po pierwsze, uznała, że zgromadzenie było nielegalne (nie zostało zgłoszone w ustawowym terminie właściwemu organowi, tj. prezydentowi Białegostoku. ), a obwiniony mu przewodniczył. Pozostałe dwa zarzuty z Kodeksu wykroczeń dotyczyły wprowadzenia uczestników Pikniku na jezdnię bez zgody zarządcy drogi oraz zawężenia pasa drogowego. Najpierw sąd wyrokiem nakazowym ukarał urzędnika grzywną. Gdy ten się odwołał i doszło do normalnego procesu, sąd oczyścił go z zarzutów. Tym razem apelację złożyła straż miejska, ale w piątek 25 czerwca sąd drugiej instancji orzeczenie uniewinniające utrzymał w mocy.