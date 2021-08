Białystok. Świeże owoce i warzywa na giełdzie rolno-towarowej przy ulicy Andersa (zdjęcia)

Pogoda dopisała i giełdę przy ulicy Andersa odwiedziło mnóstwo osób chcących kupić owoce i warzywa w niższych niż sklepowe cenach. Końcówka lata to czas, kiedy oferta świeżych warzyw i owoców jest wyjątkowo duża. Bezpośrednio od lokalnych dostawców można było zakupić jabłka, gruszki, pomidory, śliwki, paprykę ziemniaki albo orzechy laskowe.

Targowisko działa od poniedziałku do niedzieli, jednak to w weekend giełda tętni życiem. W niedzielę przyjeżdżają tu również pasjonaci aut, gołębi oraz staroci. W ostatnie dni tygodnia giełda czynna jest do godz. 12.00.