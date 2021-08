Białystok. Święto Wojska Polskiego pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego (zdjęcia)

W trakcie uroczystości płk Paweł Lachowski odczytał list od Ministra Obrony Narodowej.

- Honor żołnierski to wartość wyjątkowa. Nie bez powodu jego ochrona jest jednym z zobowiązań, jakie składa każdy żołnierz wypowiadający słowa przysięgi wojskowej. To szczególne zobowiązanie. Jego codzienne wypełnianie wymaga odwagi, gotowości do poświęceń uczciwości i zdyscyplinowania. Ostatnie miesiące pokazały, że także w czasie pokoju siły zbrojne odgrywają wielką rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa polskim obywatelom. Działania wojska okazały się nieocenione podczas pandemii Covid-19.(...) Żołnierze Wojska Polskiego, w dniu waszego święta przyjmijcie wyrazy uznania. Wasza służba jest ważna i potrzebna - napisał w liście Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.