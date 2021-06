NOWE Awantura w Sejmie ws. Turowa. Suski: Mentalność zdrajców

Jeszcze w tym tygodniu polska delegacja rządowa ma polecieć do Czech, aby przyspieszyć negocjancie ws. kopalni Turów. Z kolei dziś w Sejmie miało zostać przekazana informacja o ewentualnych skutkach zamknięcia kopalni, jednak spadła z porządku obrad, co wywołało zdecydowany sprzeciw posłów opozycji. Poseł Marek Suski stwierdził, że „skandalem jest to, że taka mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji, powoduje, że staje po stronie innego państwa w sporze z Polską”.