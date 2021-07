Białystok. Sprawdzamy, jak działają szpitale tymczasowe. Czy są gotowe na czwartą falę pandemii?

Szpitale tymczasowe zaczęły powstawać w największych polskich miastach na jesieni ubiegłego roku i miały pomóc w walce z pandemią koronawirusa. Tworzono je w różnych miejscach, w tym m.in. w halach targowych czy sportowych. W Białymstoku powstały dwa - jeden na hali sportowej Uniwersytetu Medycznego i drugi - w kompleksie przy ul. Żurawiej.

Szpital na hali UMB

Co się obecnie dzieje w szpitalu przy ul. Wołodyjowskiego?

- Szpital na hali UMB pozostaje szpitalem pasywnym. Jest obecne zamknięty - mówi doc. Jan Kochanowicz, dyrektor USK. - Jednak utrzymujemy tam w gotowości cały sprzęt i w każdej chwili jesteśmy w stanie go uruchomić. Czy będzie taka potrzeba, zobaczymy. Oczywiście, traktujemy go jako rezerwę w przypadku braku miejsc w pierwszym szpitalu przy ul. Żurawiej.

Przypomnijmy, że szpital tymczasowy przy ul. Wołodyjowskiego został oddany do użytku 4 grudnia 2020 r., ale długo stał pusty. Z założenia mieli tu trafiać pacjenci w lżejszym stanie, gdyż jak podkreślał dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - na hali panują gorsze warunki do leczenia niż w kompleksie przy ul. Żurawiej. I to właśnie na Żurawią kierowano pacjentów.