Białystok. Spore opóźnienia w realizacji remontów dróg na osiedlu Bagnówka. Kiedy można spodziewać się modernizacji? Adam Kupryjaniuk

Mieszkańcy osiedla Bagnówka nie mogą doczekać się remontu nawierzchni na ulicy Jana Krzysztofa Kluka. Realizacja była wpisana do budżetu miasta już w 2017 roku. Do dziś nie wykonano planowanych tam inwestycji. - Płacimy takie same podatki jak inni, a w zamian nic. Kpina! - denerwuje się mieszkaniec Bagnówki.