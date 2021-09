Białystok. Społecznicy zamierząją posprzątać Las Turczyński. Akcję w sobotę [18.09.2021] organizuje Stowarzyszenie Okolica

Las Turczyński to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez spacerowiczów z osiedla Nowe Miasto oraz Kleosina - mówi Agnieszka Maszkowska ze Stowarzyszenia OKOLICA. - To jedyny teren zielony, jaki mamy do dyspozycji, gdyż nie ma tu żadnych parków. Spaceruję w lesie kilka razy w tygodniu i widzę za każdym razem wiele osób - rodzin, biegaczy, grzybiarzy.

Przypomnijmy, że przez wiele lat mieszkańcy i społecznicy sprzeciwiali się, by w Lesie Turczyńskim powstał cmentarz. Nekropolię widziała tu Kuria Białostocka.

- Cieszymy się, bo w tym roku wygraliśmy batalię o to, by nie doszło do wycinki dużej części naszego lasu pod olbrzymi cmentarz - dodaje Małgorzata Grabowska-Snarska - prezeska Stowarzyszenia. - Ale to też zobowiązuje nas do dbania o las.