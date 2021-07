Białystok. Solaria zanotowały spadek klientów. Właściciele salonów: "To przez pandemię"

Pandemia zasiała spustoszenie we wszystkich sferach życia. Ucierpiała również branża solaryjna. Sezon na tego typu opalanie się rozpoczyna się na długo przed latem. Wtedy pandemia zamknęła biznes. Kiedy zdjęto obostrzenia, do kraju przybyła fala upałów, która zniechęciła część klientów do smażenia się w gorących kabinach.

- Po pandemii mieliśmy dużo klientów. Teraz ze względu na upały jest ich trochę mniej, jeśli już są, to przychodzą albo wczesnym ranem albo wieczorem - tłumaczy właścicielka gabinetu solarium.

Według naszych ustaleń, 3 solaria zawiesiły działalność. Pojawiły się za to nowe miejsca, które oferują więcej niż samo opalanie skóry. Taką placówką jest Flamingo Tan Studio, które potrwało w trakcie pandemii. Mimo to nie narzekają na brak klientów. Z kolei J & J Planeta Słońca to miejsce, które oferuje helioterapię.