Białystok. Śniadecja ma nowego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa! Kim jest Sławomir Gołaszewski?

- Białystok jest miastem specyficznym, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, gdyż tak naprawdę mamy dwa duże szpitale specjalistyczne, które pełnią funkcję ostrodyżurową: nasz oraz szpital uniwersytecki - mówi Sławomir Gołaszewski. Jeśli te szpitale nie będą ze sobą dobrze współpracować, to ten system w Białymstoku będzie zawsze kulawy. Także dbałość o dobrą współpracę między szpitalami jest bardzo ważna.

Białystok. Szpital wojewódzki. Zakażenie koronawirusem wykryto u dwojga pracowników jednego z oddziałów Śniadecji

Sławomir Gołaszewski ma zamiar też zwrócić szczególną uwagę na personel - lekarzy, pielęgniarki, personel pomocniczy i techników:

- Kształcimy ogromne rzesze rezydentów i powinniśmy robić wszystko, aby ci ludzie u nas zostali. Nie zawsze jesteśmy w stanie uczynić to przy pomocy finansów, ale musimy stworzyć im takie warunki, aby mogli się tu rozwijać i aby czuli się tu dobrze.

Do statutowych zadań nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa będzie należało m.in. sprawowanie we współpracy z ordynatorami oddziałów, sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną, czuwanie nad prawidłowym tokiem studiów specjalizacyjnych lekarzy, wnioskowanie w sprawach obsady personelu lekarskiego czy rozpatrywanie uwag i skarg chorych.