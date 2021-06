Białystok. Składowisko odpadów przy meczecie. Spółdzielnia twierdzi, że nie może przenieść składowiska, ale chce lepiej zagospodarować teren

- To zaplecze spółdzielni. Nie da się go przenieść, nie ma gdzie. Na dzień dzisiejszy teren jest uporządkowany. Jesteśmy natomiast w trakcie podnoszenia standardu naszego zaplecza technicznego. Jesteśmy w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na wykonanie zasieków do przechowywania ziemi ogrodowej i piasku do posypywania chodników i dróg podczas zimy. Obecnie są już posadzone tuje, które w przyszłości zasłonią nasze zaplecze i w tym celu dodatkowo zostały wplecione w ogrodzenie taśmy maskujące - wyjaśnia Czesław Drozdowski, zastępca prezesa do spraw technicznych SM „Zachęta”. Mówi też:

- Zaplecze techniczne w obecnej chwili spełnia wymogi określone w przepisach składowania materiałów do konserwacji terenów zielonych dróg i chodników. Chcemy dobrosąsiedzkich stosunków i staramy się jak najszybciej doprowadzić zaplecze techniczne naszej Spółdzielni do najwyższych standardów