Białystok. Restauracja Enklawa podsumowuje lato i zdradza swoje plany na jesień

Podczas wakacji ogródek i lokal zapełniały się po brzegi. Gości nie brakowało. Stęsknieni za towarzyskimi spotkaniami białostoczanie chętnie odwiedzali restauracje, by cieszyć się nie tylko spotkaniami, ale i ciekawymi smakami.

Latem było świetnie

A tych w Enklawie nie brakowalo. W internecie nadal pojawia się coraz więcej pozytywnych opinii, a liczba fanów w mediach społecznościowych restauracji wciąż rośnie, co tylko potwierdza, że ten koncept na lokal był w mieście potrzebny. Wszystko to jest dla właścicieli i pracowników ogromną motywacją do dalszego działania.

