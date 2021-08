Białystok. Ratownicy spotkali się z dyrekcją pogotowia. Bogdan Kalicki: "Staramy się wypracować kompromis. Jestem dobrej myśli"

W lipcu ponad 130 ratowników i pielęgniarek kontraktowych wypowiedziało umowy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Pracują do końca sierpnia. Dyrekcja ogłosiła dwa nabory na ich stanowiska. W pierwszym zgłosiło się 14 osób, które nie przystąpiły do protestu. Drugi konkurs zakończył się 19 sierpnia. Nie wpłynęła ani jedna oferta. W piątek ratownicy i dyrektor stacji pogotowia spotkali się, by wypracować warunki porozumienia.

- Ustaliliśmy kilka zmian w zapisach umów. W niektórych kwestiach przyznałem pracownikom rację. Starałem się również wyjaśnić zapisy, kwestionowane przez osoby związane umowami cywilnoprawnymi - mówi Bogdan Kalicki, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. - Niektórzy sądzili, że pewne zapisy działają na ich niekorzyść. Starałem się przedstawić ich inne rozumienie. Chodzi np. o minimalną liczbę godzin pracy. Niektórzy oczekiwali, by ustalono również maksymalny wymiar pracy. Doszliśmy w tej kwestii do porozumienia. To był jeden z głównych punktów spornych - tłumaczy dyrektor.