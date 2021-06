Białystok. Radny PiS apeluje do prezydenta, by miasto nie traciło funduszy unijnych. Prezydent: Niech radny pozna zasady

List to kolejna odsłona sporu radnych PiS z prezydentem o pozyskiwanie pieniędzy z KPO. M.in. w maju radni zaapelowali do prezydenta, by przygotował nowe pomysły w ramach dodatkowych konkursów, które ogłosi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Mówili, że 8,5 mln zł, na które Białystok złożył dwa wnioski na projekty termomodernizacyjne do KPO, to kwota śmieszna i obrażająca białostoczan.

- Wcześniej prosiłem prezydenta o wyjaśnienia dotyczące naboru do wsparcia z KPO, ale bezskutecznie. Poprosiłem więc marszałka o wyjaśnienia, który poinformował mnie, że pan prezydent, tak jak każdy samorządowiec miał równe szanse. Inni złożyli fisze projektowe już w pierwszym terminie, a potem (np. Suwałki) składali dodatkowe fisze do ministerstwa. Białystok tego zaniedbał. Potem miasto szukało winnych dookoła, a to Biuro Funduszy Europejskich (które podlega bezpośrednio prezydentowi) nie wywiązało się ze swoich obowiązków. Ja bym chciał, aby w przyszłości pan prezydent swój nadzór wzmocnił, by miasto Białystok w pełni korzystało z możliwości wsparcia - mówi Henryk Dębowski, szef białostockich radnych PiS.

Podczas konferencji Tadeusz Truskolaski zapewnił też, że w kolejnej perspektywie unijnej Białystok chce realizować projekty warte 2,5 mld zł, które ogólnie zgłosił do urzędu marszałkowskiego. Dotyczą one m.in.: wymiany tzw. kopciuchów (115 mln zł), zakupu autobusów nisko/zeroemisyjnych i montażu ładowarek, budowy przystanków i parkingów (200-300 mln zł), budowy infrastruktury lotniskowej (30 mln zł) czy budowy hali sportowej (180 mln zł).

Jak jednak mówi Henryk Dębowski, to nie były żadne fisze, a hasłowo podane inwestycje, które miasto wysłało mailem do urzędu marszałkowskiego dopiero 31 marca. Natomiast, gdy w zeszłym roku, gdy trzeba było składać konkretne pomysły, to w zasadzie one nie zostały złożone.



- W mojej ocenie, to o czym teraz mówił pan prezydent, czyli np. rozbudowa pasa startowego czy budowa hali to wszystko trzeba było złożyć wcześnie, na etapie przygotowania KPO - uważa Henryk Dębowski.

Jak dodaje, napisał list do prezydenta, bo ma nadzieję, że Tadeusz Truskolaski przyzna się do niewłaściwego nadzoru nad Biurem Funduszy Europejskich i zapewni, że w przyszłości do takiej sytuacji nie dojdzie.