Białystok. Radny miejski przed sądem za "blokowanie" marszu równości. Zakończył się proces

Zarzuty są dwa. Henryk Dębowski miał - jako osoba publiczna i radny - na placu Jana Pawła II wspólnie z innymi osobami, tworząc zwarty szyk, wkroczyć na jezdnię uniemożliwiając przejście ul. Legionową uczestnikom legalnego marszu równości. Do tego miał zachęcać innych do dokonania czynu zabronionego. W skrócie chodzi o próbę zatrzymania tęczowego pochodu z 20 lipca 2019 r.

Do wykroczenia miało dojść w ramach Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez podlaskiego marszałka w alternatywie do odbywającego się w tym samym czasie marszu równości. Piknik, w którym radny brał udział, poprzedzał przechód ulicą Lipową do Bazyliki Mniejszej pw. św. Rocha (gdzie uczestnicy odmówili różaniec) na dzieciniec Pałacu Branickich. Na skrzyżowaniu tras obu manifestacji (ale też w innym punktach miasta) doszło do zamieszek z udziałem przeciwników inicjatywy środowisk LGBT. Musiała interweniować policja.