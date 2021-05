Białystok. Radni z komisji rewizyjnej za absolutorium dla prezydenta i skwitowaniem wykonania budżetu za 2020 rok

- Tylko nie docierają do mnie sygnały, o czym mielibyśmy rozmawiać - odparł przewodniczący.

Andrzej Perkowski powiedział, że nie widzi problemu, by komisja spotykała się częściej.

Na to, że tak się nie stało, złożyło się kilka czynników.

- Deficyt był o grubo 100 mln mniejszy niż planowano. Ostatecznie to 34 mln. Plus taka niezła nadwyżka operacyjna 78 mln. Wykonanie dochodów było na poziomie 98,90 proc., a wydatków tak już tradycyjnie co roku na poziomie nieco wyższym niż 95 proc. - wyliczał prezydent.

Na ten mniejszy deficyt - zdaniem prezydenta - złożyło się wsparcie z pierwszej transzy Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Białystok otrzymał wtedy 39,5 mln zł, które w większości przeznaczono na węzeł Porosły.

- Za to podział drugiej i trzeciej transzy był już typowo polityczny - dodał prezydent. Białystok jako samorząd z obu podziałów nic nie dostał.