Białystok. Radni PiS apelują do prezydenta, by złożył projekty w dodatkowych konkursach w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Katarzyna Ancipiuk, Henryk Dębowski, Paweł Myszkowski apelowali do prezydenta Białegostoku by zgłosił kolejne wnioski do Krajowego Planu Odbudowy. To, że będzie taka możliwość, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w odpowiedzi na zapytanie radnych, dlaczego miasto Białystok zgłosiło pierowotnie tylko dwa projekty

Wojciech Wojtkielewicz