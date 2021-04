Białystok. Radni chcą odebrać abp Sławojowi Leszkowi Głódziowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Powołują się na ustalenia Watykanu

Przed wojną otrzymał go jeszcze były wojewoda białostocki Marian Zyndram-Kościałkowski. W czasach PRL-u uhonorowano tylko wybitnego rzeźbiarza Alfonsa Karnego. Za to po 1990 roku władze Białegostoku niezwykle hojnie przyznawali honorowe obywatelstwo miasta. Na liście są co prawda politycy, ludzie kultury, ale przede wszystkim osoby duchowne.

Jeśli radni na sesji we wtorek [27.04.2021] pozbawią arcybiskupa seniora diecezji gdańskiej, to będzie drugi taki przypadek w prawie 100-letnich dziejach nadawania Honorowego Obywatelstwa Białegostoku. Przypomnijmy, że w 23 listopada 2020 roku - na wniosek prezydenta - radni pozbawili pośmiertnie kard. Henryka Gulbinowicza tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku (były administrator apostolski w Białymstoku - w latach 1970-1976 - zmarł 16 listopada 2020 roku).

Była to rekcja prezydenta Białegostoku na postanowienia Stolicy Apostolskiej. 6 listopada świat obiegła informacja, że decyzją papieża Franciszka kardynał Henryk Gulbinowicz został ukarany jedną z najwyższych kar w Kościele katolickim. 97-letni kardynał tracił insygnia biskupie, miał zakaz celebrowania nabożeństw i uczestniczenia w publicznych spotkaniach. Pozbawiono go także prawa do mszy pogrzebowej w katedrze i pochówku w katedrze. To efekty "zarzutów dotyczących przeszłości kardynała".

