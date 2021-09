Białystok. Proces pseudokibiców Jagiellonii. Sąd przesłuchał policjanta, który rozpoznał na zdjęciach uczestników ustawek

Do przestępstw miało dochodzić w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Sąd Okręgowy w Białymstoku przesłuchuje kolejnych świadków. W środę 8 września był nim policjant z wydziału kryminalnego białostockiej komendy miejskiej, który zajmuje się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. To on na materiałach poglądowych przedstawionych przez śledczych identyfikował uczestników "ustawek" na meczach wyjazdowych Jagiellonii Białystok. Wśród nich rozpoznał szereg oskarżonych, mi. po rysach twarzy, posturze, czy charakterystycznych tatuażach.

Oskarżonymi są osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców Klubu Sportowego Jagiellonia Białystok. Sprawa ma charakter wielowątkowy, a zarzuty obejmują lata 2009-2013 i dotyczy trzech grup przestępczych. Śledztwo w tej sprawie prowadzili prokuratorzy Podlaskiego Wydziały Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Postawiła oskarżonym zarzuty dotyczące organizowania bójek z pseudokibicami innych klubów sportowych jak Legia Warszawa i Piast Gliwice, Wigry Suwałki, propagowania ustroju faszystowskiego, nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych oraz czerpania korzyści z prostytucji w agencji przy Rubinowicza w Białymstoku. Ponad to odpowiadają za zastraszanie i bezprawne pozbawienia wolności osób, które były wywożone do lasu i pobite. Motywem były rozliczenia.