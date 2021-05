Białystok. Proces policjanta, który w trakcie pościgu postrzelił poszukiwanego 37-latka. Sąd chce sprawdzić jego przeszkolenie (zdjęcia)

Na ostatniej rozprawie 7 maja dokończono oględziny nagrania z kamery nasobnej oskarżonego o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza. Zarejestrowała całą interwencję oraz to, co działo się potem na miejscu zdarzenia: w tym rozmowy oskarżonego z innymi policjantami i przełożonymi.

- To wszystko był impuls - tłumaczył oskarżony funkcjonariuszom. Ci uspokajali wyraźnie poruszonego całą sytuacją kolegę. Słysząc jego relację, twierdzili, że wszystko jest w porządku. Po analizie nagrań z kamery nasobnej, prokuratura uznała jednak inaczej. Podstawą oskarżenia była Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Funkcjonariusz miał prawo strzelać, ale do osoby formalnie zatrzymanej. Powinien poinformować 37-latka, że został zatrzymany i na jakiej podstawie. Tego nie zrobił zdaniem śledczych. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara do 5 lat więzienia i wydalenie ze służby.