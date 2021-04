Białystok. Prezydent Truskolaski rozdawał sadzonki dębów z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja (zdjęcia)

W piątek (30 kwietnia) z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja mieszkańcy Białegostoku mogą otrzymać sadzonki dębów. Na chętnych czekało 230 drzewek. Symbolizują one obchodzoną w tym roku rocznicę uchwalenia konstytucji. Drzewka rozdawane są w Parku Planty, przy ulicy Akademickiej, od godz 12 do końca dnia. Aż do wyczerpania zapasów.