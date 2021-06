Białystok. Pracownik hipermarketu nie dostał premii, bo dopadł go COVID. Auchan wyjaśnia

Na wstępie listu mężczyzna zaznacza, że w Auchan pracuje już wiele lat i nic nie powinno go zaskoczyć, a jednak...

- Zachorowałem na COVID, wiadomo od razu jestem na izolacji domowej 10 dni. Jakie było moje zdziwienie przy podpisywaniu premii. A mianowicie, jeśli pracownik jest na izolacji bądź kwarantannie z powodu koronawirusa jest równoznaczne ze zwolnieniem lekarskim, a co za tym idzie z brakiem premii. Dni izolacji i kwarantanny wliczają się do tzw. dni absencji, których w roku kalendarzowym pracownik może mieć 9 (aby otrzymywać premię). Byłem w izolacji 10 dni, więc nie otrzymałem premii za dany miesiąc i jeśli do końca roku pójdę choć na jeden dzień zwolnienia, automatycznie zostanę pozbawiony premii - informuje redakcję pracownik Auchan.