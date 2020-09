Białystok. Pożar na Nowym Mieście. Palił się blok przy ul. św. Jerzego (zdjęcia)

Wycięli drzewa pod nowe ulice. Teraz miasto sprzedaje drewno na opał za 1/3 wartości

Dokładnie jest to 513,21 metra przestrzennego, co w przeliczeniu na metry sześcienne daje 333,59 (m3). To drewno opałowe mieszane z przewagą liściastego, miękkiego. Można je kupić za 8500 zł, czyli jedną trzecią wartości.