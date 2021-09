Białystok. Poszukiwani są wolontariusze do Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości (ZDJĘCIA)

Ruszyła rekrutacja wolontariuszek i wolontariuszy Szlachetnej Paczki oraz Akademii Przyszłości. Dzięki nim mądra pomoc co roku dociera do potrzebujących. W akcję mogą włączyć się wszystkie osoby, które chcą pomagać.

Wolontariusz Szlachetnej Paczki wpływa na realną zmianę w życiu konkretnych rodzin w potrzebie. Zaś w Akademii Przyszłości – wspiera dzieci, które w siebie nie wierzą.

- Pomagając innym, możemy zrobić coś dobrego dla siebie i jednocześnie zmienić życie potrzebujących. Wolontariat to podarowanie siebie drugiemu człowiekowi. To czas, rozmowa, inne spojrzenie na sytuację. Wolontariat to coś, co każdy z nas może ofiarować bez dodatkowych zasobów. Pozwala docenić to, co mamy - mówi Jacek Zdrojkowski, specjalista do Spraw Promocji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości Podlasie.

