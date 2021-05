Białystok. Ponad 240 działaczy podlaskiej Platformy Obywatelskiej krytykuje Roberta Tyszkiewcza za podpisanie tzw. listu 51

Chodzi o list otwarty z 7 maja 2021 roku opublikowany przez Polską Agencję Prasową. Kilkudziesięciu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej - Platformy Obywatelskiej skierowało list otwarty do swoich politycznych współpracowników. Politycy wskazują, że „bez daleko idących zmian nie mają szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów". Dodają, że „odnowiona Platforma oznacza skuteczne przywództwo, zdolne do szybkiego podejmowania decyzji, reagowania na bieżące kryzysy, a jednocześnie potrafiąca stworzyć długofalowy polityczny plan prowadzący do wyborczego zwycięstwa całej opozycji”.

- My, członkowie Platformy Obywatelskiej z województwa podlaskiego nie zgadzamy się, aby ten podpis był odbierany jako stanowisko całego regionu. Pragniemy zaznaczyć, że zarówno list, jak i treść w nim zawarta, nie zostały w żaden sposób skonsultowane z Zarządem Regionu, Radą Regionu, a także pozostałymi członkami podlaskich struktur Platformy Obywatelskiej. Dowiedzieliśmy się o tym piśmie i złożonym pod nim podpisie przez Posła Roberta Tyszkiewicza wyłącznie z mediów, co według nas jest wyrazem braku szacunku wobec członków Platformy w województwie podlaskim - pisze w liście otwartym 245 podlaskich działaczy PO.

Czytaj też: Podlaskie murem za Borysem Budką

Sygnatariusze listu wyrażają poparcie dla krajowego przywództwa Borysa Budki i apelują do niego o jak najszybsze dokończenie procesu wyborczego i rozpoczęcie wyborów wewnętrznych w poszczególnych regionach.

- Być może zbiegiem okoliczności jest to, że wobec zbliżających się wyborów wewnętrznych powstają takie inicjatywy jak ten list [51 - przypis. red], jednakże apelujemy, by za tymi wartościami, na które powołują się sygnatariusze pisma, szły również czyny. By na poziomie naszego regionu zapoczątkowano dialog wewnętrzny, a nie kreowano wspomniane w liście ,,podziały dewastujące” - pisze 245 działaczy podlaskiej PO do Borysa Budki.

Wśród nich są także radni miejscy białostockiej PO, która stanowi jeden z filarów politycznego zaplecza prezydenta Tadeusza Truskolaskiego.