Białystok. Podlaskie samorządy zaczęły już odbierać ze składów węgiel dla mieszkańców

Dystrybucją węgla w Podlaskiem zajmują się dwie spółki: PGE Paliwa i Węglokoks. W Białymstoku obsługuje go Enea Ciepło, która ma odpowiednią infrastrukturę do przyjmowania węgla i przekazywania go gminom. Na terenie województwa składowisk z węglem dla gmin będzie kilka, z Ełkiem włącznie (Węglokoks).