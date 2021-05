Białystok. Podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju będzie wspólna prezentacja woj. podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska

„Nie bądź obojętny” - białostocka Grupa Chorten powołała własną fundację

Ma wspierać osoby walczące o zdrowie i życie. To podstawowa misja powołanej do życia przy Grupie Chorten Fundacji „Nie bądź obojętny”. Organizacja zrzeszająca ponad 2100 sklepów w całej Polsce chce otoczyć opieką m. in. właścicieli i personel sklepów oraz ich rodziny.