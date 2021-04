Białystok. Po wypadku z udziałem policjanta na ul. Towarowej. Funkcjonariusz ciągle bez zarzutów, ofiara zbiera na rehabilitację

- Wystąpiliśmy do biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych o sporządzenie opinii, trwa około miesiąca. Nikomu dotychczas zarzutów nie przedstawiono, bo najpierw musimy uzyskać opinię specjalisty. On ustali, jak poruszały się pojazdy, jaka była prędkość, kto doprowadził do wymuszenia; czy do wypadku przyczynił się jeden kierowca czy dwóch. Dopiero po analizie tego materiału będzie można podjąć decyzję o zarzutach - tłumaczy szef Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ prok. Maciej Płoński.