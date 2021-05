Białystok. Po kontroli radny Andrzej Perkowski musi posprzątać swoją działkę. Urzędnicy zapowiadają kolejne kroki

Sprawę opisywaliśmy na początku maja. Mieszkańcy ulicy Produkcyjnej w ciągu ostatnich miesięcy zauważyli, że na działkę przylegającą do ich nieruchomości wywożony jest gruz. Jak się poźniej okazało robi to firma na zlecenie radnego Andrzeja Perkowskiego, który jest współwłascicielem działki. Ośmiu mieszkańców podpisało się pod listem z prośbą o interwencję. Wysłano go do Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W odpowiedzi na pismo Urząd Miejski w Białymstoku wysłał swoich przedstawicieli na oględziny działki radnego Perkowskiego.