Białystok. Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie (zdjęcia) OPRAC.: wal

Kilkuset pielgrzymów ruszyło w mroźny, ale słoneczny sobotni poranek w pieszej pielgrzymce do Krypna. Do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia dotrą późnym popołudniem. Do przejścia mają prawie 30 kilometrów. Po drodze dołączą do nich wierni z podbiałostockich parafii.