Białystok. Pielęgniarki z podlaskich szpitali wyruszyły na protest do Warszawy. "Będziemy walczyć dla siebie i przyszłych pokoleń" (ZDJĘCIA)

O 8 rano spod białostockiej filharmonii na protest wyruszyły m. in. pielęgniarki z Białegostoku. To pracownice Śniadecji, BCO, MSWiA, USK, DSK i szpitala w Choroszczy. Dołączą do nich koleżanki z Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa, Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Takiej mobilizacji jeszcze nie było.