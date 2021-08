Białystok. Pielęgniarki walczą o dodatki covidowe. Teraz mają być zwolnione z pracy. Złamały przepisy o ochronie danych osobowych?

Trzy pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku mają pożegnać się z pracą, gdyż - jak mówią - postawiły się dyrektorowi i zawalczyły o dodatki covidowe.

- Dodatki za grudzień 2020 r. otrzymała tylko część pielęgniarek - te, które uzupełniały dokumentację w Optimedzie, czyli wewnętrznym systemie informatycznym do zarządzania szpitalem - mówi jedna z pielęgniarek, które mają być zwolnione z pracy. - Tymczasem przy pacjentach pracowało więcej z nas - my oraz tzw. pielęgniarki "rankowe", czyli te, które pracują do godz. 14.00. Pielęgniarki "rankowe" upomniały się o dodatki i dyrektor przyznał im je po tym, jak złożyły oświadczenia, że pracowały z pacjentami covidowymi. Ale gdy my chciałyśmy złożyć takie oświadczenia, to okazało się, że jest to niewystarczające.