Białystok. Pary młode mogą zaprosić większą liczbę gości na ślub cywilny

Zmiany w białostockim USC to efekt poprawy sytuacji epidemicznej w kraju oraz odpowiedź na prośby par młodych. Pomimo luzowania obostrzeń w Polsce ciągle trwa stan pandemii, dlatego limity nie zostały całkowicie zniesione.

Maksymalna liczba gości, które mogą wejść na salę ślubów to 20 osób. Nie wlicza się w to pary młodej, świadków, ewentualnie tłumacza, fotografa czy muzyków. Urząd nie sprawdza czy osoby są zaszczepione czy nie. Limit wynika z potrzeby zapewnienia każdemu bezpiecznego, półtorametrowego dystansu społecznego. Wszyscy są zobowiązani do noszenia maseczek.

Zobacz też: Protest branży weselnej w Białymstoku. Przedsiębiorcy chcą zwrócić uwagę na swoje problemy (zdjęcia)

Przypomnijmy, że do niedawna w ceremonii mogło wziąć udział zaledwie sześć osób. Dopiero w czerwcu urząd otworzył się dla nieco większej liczby gości, ale każda sprawa była rozpatrywana indywidualnie. Dla wielu par, w trudnej pandemicznej rzeczywistości, pozostawało zorganizowanie transmisji online, by każdy gość mógł zobaczyć ceremonię.