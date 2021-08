Białystok. Parafianie z Dziesięcin boją się, że nie będą mogli parkować samochodami przy kościele św. Kazimierza OPRAC.: wal

Spory niepokój wśród wspólnoty parafii św. Kazimierza w Białymstoku. Doszły do niej informacje, że ktoś ma zakusy na miejską działkę przy kościele, na której znajduje się parking. Wierni boją się, że stracą miejsce do pozostawiana aut podczas uroczystości religijnych. Napisali w tej sprawie do władz Białegostoku. Prezydent analizuje sprawę.