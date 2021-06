Białystok. Otwarto Centrum Centrum Pomocy Humanitarnej - SOS Białoruś. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i krajowych

- Jesteśmy w momencie próby. W momencie próby dla naszych rodaków na Białorusi, w momencie próby dla całego narodu białoruskiego, dla społeczności demokratycznej w Europie i na świecie. Dla nas Polaków to jest ważny moment, dlatego że krzywdzeni są nasi rodacy. Krzywdzeni są za to, że są Polakami. I my nie jesteśmy bierni w tej sytuacji, chcemy pomóc naszym rodakom - mówił Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą i przedstawiciel rządu na dzisiejszej uroczystości.

Zapewnił też, że nowo powstały ośrodek może liczyć na wsparcie finansowe państwa. W tej chwili budżet projektu, który został zlecony Podlaskiemu oddziałowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska wynosi prawie milion złotych.