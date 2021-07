Białystok. Opiekunka skazana za poturbowanie 79-latki ma pójść za kraty. Rodzina ofiary, chce by zapłaciła więcej za wyrządzone krzywdy

Nie jest to nawiązka adekwatna do strat materialnych, a także cierpień fizycznych i psychicznych, jakich doznała pokrzywdzona - uważa pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej, która złożyła w tej sprawie apelację do Sądu Okręgowego w Białymstoku. W piątek 9 lipca ruszył proces odwoławczy.

- Oskarżona miała się opiekować jak swoją babcią. Tak też traktowała ją w pierwszych dniach swojej opieki. Po paru dniach zachowywała się w sposób skandaliczny. Wyzywała, biła, spychała z łóżka, nie ułatwiała jej pójścia do toalety. Mało tego, pani Joanna doznała złamania ręki, w dwóch miejscach - wymieniała w mowie końcowej adw. Barbara Piłaszewicz.

