Białystok. Okręgowy inspektorat pracy nagrodził firmy, które w tym roku najlepiej dbały o bezpieczeństwo pracy swoich załóg

- Zawsze żartuje, że parzymy herbatę na dużą skalę. Jestem kierownikiem produkcji, który przeszedł wszystkie etapy produkcji. Kiedyś kolega z innej branży powiedział, że u nich w szatni nad lustrem wisi taki napis: Patrząc w lustro widzisz człowieka, który odpowiada za twoje bezpieczeństwo. I to jest kwintesencja tego, o co chodzi w bezpieczeństwie pracy - stwierdził Przemysław Godlewski z firmy Greenvit w Zambrowie, która wygrała konkurs na bezpiecznego organizatora pracy dla firm do 249 pracowników.